Болгарія остаточно відмовилася від "Південного потоку"
Болгарські депутати проголосували проти відновлення проекту "Південний потік".
Депутати парламенту Болгарії відхилили пропозицію про відновлення проекту "Південний потік", пропозицію не було прийнято, повідомляє Novinite.ru.
"За" пропозицію проголосували 27 депутатів, "проти" - 16 і 65 проголосували "утримався". Таско Ерменков з парламентської групи "БСП - Ліва Болгарія" сказав, що відновлення газопроводу - це все одно, що відновити ім'я когось мертвого", - йдеться в повідомленні.
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У 2014 році уряд Пламена Орешарскі припинив роботу над проектом "Південний потік". Офіційно проект було зупинено, оскільки він не відповідав європейським вимогам.
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У січні 2016 року з'явилися чутки про відновлення проекту, які згодом були спростовано.