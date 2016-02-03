Болгарія остаточно відмовилася від "Південного потоку"

Депутати парламенту Болгарії відхилили пропозицію про відновлення проекту "Південний потік", пропозицію не було прийнято, повідомляє Novinite.ru.

"За" пропозицію проголосували 27 депутатів, "проти" - 16 і 65 проголосували "утримався". Таско Ерменков з парламентської групи "БСП - Ліва Болгарія" сказав, що відновлення газопроводу - це все одно, що відновити ім'я когось мертвого", - йдеться в повідомленні.

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У 2014 році уряд Пламена Орешарскі припинив роботу над проектом "Південний потік". Офіційно проект було зупинено, оскільки він не відповідав європейським вимогам.

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У січні 2016 року з'явилися чутки про відновлення проекту, які згодом були спростовано.