Демчишин заперечує закупівлю для "Центренерго" вугілля із зони АТО під виглядом південноафриканського

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заперечує інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про закупівлю державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" вугілля антрациту із зони АТО під виглядом вугілля з Південно-Африканської республіки, яке значно дорожче.

"Є офіційно затверджений перелік постачальників... Вугілля із зони АТО йде прямо по 1 200 гривень/тонна. Тобто, за стандартною ціною, за якою ми закуповували у державних шахт", - сказав Демчишин в коментарі УНІАН.

Також міністр повідомив, що міністерство пильно стежило за пересуванням кожного судна, яке доставляло південноафриканське вугілля для ТЕС "Центренерго".

"Те вугілля, яке заходить з ПАР, я точно можу підтвердити, що зайшло з ПАР. Є не лише сертифікати, а й підтвердження по всьому ланцюжку поставок – УНІАН)", - підкреслив Демчишин.

При цьому він повідомив, що вартість південноафриканського вугілля, що поставляється до України, знаходиться на рівні близько 74 доларів/тонна.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що під виглядом вугілля з ПАР для "Центренерго" поставляється антрацит із зони АТО. При цьому контролюють цей процес люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь в переговорах України і Росії щодо врегулювання війни на Донбасі, а також є кумом президента Росії Володимира Путіна.