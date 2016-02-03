Президент "Енергоатома" задекларував 1 мільйон доходу за 2015 рік

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський в 2015 році отримав 1,011 мільйона гривень доходу, який повністю складається з заробітної плати.

Про це йдеться в декларації Недашковського від 26 січня 2016 року, розміщеної на сайті держкомпанії.

Згідно з документом, доходи членів його сім'ї за 2015 рік склали 66,3 тисячі гривень, вся сума припадає на заробітну плату.

За декларацією, президент "Енергоатому" володіє квартирою в Києві загальною площею 212,2 квадратних метра, легковим автомобілем Suzuki SX-4 c об'ємом двигуна 1 586 кубічних сантиметрів, 2012 року випуску, а також земельною ділянкою в Одеській області площею 504 квадратних метра.

На утримання майна голови "Енергоатому" в 2014 році було витрачено 23,1 тисячі гривень.

Також повідомляється, що на рахунках в банках Недашковський зберігає 214 тисяч гривень. При цьому він додатково повідомив, що станом на 31 грудня 2015 року його готівкові заощадження склали 200 тисяч гривень, 20,8 тисячі євро і 12,6 тисячі доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році дохід Недашковського, за даними декларації, склав 737,7 тисячі гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.