Вірменія веде переговори з Іраном щодо поставок газу

Вірменія веде переговори з Іраном щодо постачання газу, повідомляє видання Arka з посиланням на заяву міністра міжнародної економічної інтеграції та реформ Вірменії Ваче Габрієляна.

"Ми ведемо переговори з Іраном щодо газу, але є деякі ринкові та цінові фактори, про які міністр вже зазначав", - сказав Габрієлян.

Раніше міністр енергетики і природних ресурсів Вірменії Ерванд Захарян заявляв, що Іран не пропонує Вірменії купувати газ за нижчою ціною, ніж це робить Росія - 165 доларів за 1 тисячу кубометрів.

"Жодній країні Іран не продає газ за такою ціною", - сказав Захарян.

При цьому Габрієлян зазначив, що Росія не має монопольних прав на постачання природного газу до Вірменії, у зв'язку з чим немає обмежень щодо закупівель газу з Ірану.

За його словами, після проведення обговорень уряд Вірменії нещодавно звернувся до російських колег з проханням про зниження вартості цін на російський газ для Вірменії.

"На даний момент в цьому напрямку ведуться переговори", - сказав Габрієлян.

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Росія на даний час є єдиним постачальником природного газу до Вірменії, що поставляється транзитом через територію Грузії. Ціна на російське "блакитне паливо" для Вірменії на кордоні становить 165 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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Щорічно Вірменія отримує з Ірану близько 365 - 370 мільйонів кубометрів газу на рік, який переробляється в електроенергію і поставляється назад до ІРІ. При цьому, річна пропускна здатність газопроводу Іран - Вірменія (запущено 2007 року) становить 2,2 мільярда кубометрів на рік.