Компанія російського олігарха отримала доступ до п'яти ділянок на шельфі Норвегії

Норвезька "дочка" німецької компанії DEA AG Deutsche Erdoel, підконтрольна Letter One Михайла Фрідмана, придбала ліцензії на п'ять ділянок на шельфі Норвегії, передає Газета.ru з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно з повідомленням, чотири ділянки розташовані в Норвезькому морі, ще одна - в Північному морі.

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В результаті DEA стала власником ліцензій на 77 ділянках в Норвегії, на 16 з яких компанія також виступає оператором.

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Раніше Фрідман придбав нафтогазові активи E.ON у Норвегії.