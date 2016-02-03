Компанія російського олігарха отримала доступ до п'яти ділянок на шельфі Норвегії
20:42, 03 лютого 2016Енергетика
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Чотири ділянки розташовані в Норвезькому морі, ще одна - в Північному морі.
REUTERS
Норвезька "дочка" німецької компанії DEA AG Deutsche Erdoel, підконтрольна Letter One Михайла Фрідмана, придбала ліцензії на п'ять ділянок на шельфі Норвегії, передає Газета.ru з посиланням на прес-службу компанії.
Згідно з повідомленням, чотири ділянки розташовані в Норвезькому морі, ще одна - в Північному морі.
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В результаті DEA стала власником ліцензій на 77 ділянках в Норвегії, на 16 з яких компанія також виступає оператором.
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Раніше Фрідман придбав нафтогазові активи E.ON у Норвегії.
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