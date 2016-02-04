ЄС хоче вивчити контракти "Газпрому" з європейськими клієнтами - ЗМІ

01:18, 04 лютого 2016
Енергетика
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ЄС хоче вивчити контракти "Газпрому" з європейськими компаніями на предмет несправедливих цін, які порушують європейські торговельні правила. 

УНІАН

Про це в середу, 3 лютого, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на відповідні проекти документів, що потрапили в розпорядження видання, передає Deutsche Welle.

В Єврокомісії вважать, що газовий гігант серйозно заважає існуванню конкурентного ринку в Центральній та Східній Європи - там, де компанія на сьогоднішній день є домінуючим постачальником.

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Зокрема, йдеться про те, що компанія "Газпром" заборонила перепродавати свій газ між країнами ЄС, що дозволяє їй стягувати несправедливу ціну за блакитне паливо.

Згідно з підготовленими документами, Єврокомісія хоче знати всі подробиці договорів, термін дії яких перевищує один рік, там, де постачальник покриває понад 40 відсотків річної потреби країни в енергоресурсах. Нові правила можуть торкнутися і проекту "Північний потік-2".

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати парламенту Болгарії відхилили пропозицію про відновлення проекту "Південний потік". Нагадаємо, у 2014 році уряд Пламена Орешарскі припинив роботу над проектом "Південний потік". Офіційно проект було зупинено, оскільки він не відповідав європейським вимогам.

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