Ціни на нафту зростають на тлі ослаблення долара

Світові ціни на нафту на торгах четверга зростають, підтримувані доларом, який значно ослаб в середу через заяву керівника Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільяма Дадлі (William Dudley) про можливі подальші дії ФРС щодо підвищення базової відсоткової ставки в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:39 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,47% - до 35,20 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,64%, до 32,50 долара за барель.

Оптимізм інвесторів, що призвів до зростання світових цін на нафту в четвер, виник на тлі заяв Вільяма Дадлі. Керівник ФРБ Нью-Йорка повідомив, що фінансові умови останнім часом значно ускладнилися й перспективи ослаблення світової економіки можуть бути прийняті до уваги на наступному засіданні ФРС США в березні.

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Слова Дадлі змусили ринки в черговий раз засумніватися в темпах подальшого підвищення базової процентної ставки у США. Низка аналітиків вважає, що регулятор підніме ставку в 2016 році лише двічі замість прогнозованих раніше чотирьох. Деякі учасники торгів впевнені, що ФРС взагалі не стане підвищувати ставку в поточному році через нестабільні економічні умови.

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"Ми бачимо ралі на нафтовому ринку, поштовх якому дала облік динаміки долара", - повідомив агентству Рейтер директор з торгівлі ф'ючерсами Mizuho Securities USA Роберт Йогер (Robert Yawger).