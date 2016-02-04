Збиток норвезького нафтового гіганта Statoil в 2015 році перевищив $4 мільярди
Компанія отримала 4,28 мільярда доларів збитку, незважаючи на зростання видобутку - до 1,971 мільйона барелів на добу.
Чистий збиток, що припадає на акціонерів норвезької нафтогазової групи Statoil ASA, за стандартами МСФЗ, за 2015 рік склав 37,3 мільярда норвезьких крон (4,28 мільярда доларів) проти чистого прибутку роком раніше у 22 мільярди крон (2,52 мільярда доларів), повідомляє Прайм з посиланням на звіт компанії.
"Statoil пов'язує погіршення показника з ослабленням цін на сировинні товари. При цьому скоригований прибуток компанії протягом звітного періоду склав 77 мільярдів крон (8,83 мільярда доларів), що на 43% нижче показника за аналогічний період в 2014 році", - йдеться в повідомленні.
У перерахунку на одну звичайну акцію разводненный збиток компанії - 11,8 крони (1,35 долара) проти прибутку в 6,87 крони (0,78 долара) роком раніше. Виручка Statoil за 2015 рік склала 465,3 мільярда крон (53,4 мільярда доларів), що на 23,3% нижче аналогічного показника 2014 року.
Чистий збиток Statoil в четвертому кварталі збільшився на 3,3% - до 9,2 мільярда крон (1,05 мільярда доларів). Квартальна виручка компанії виявилася на 25,7% нижче аналогічного показника минулого року - 109,2 мільярда крон (12,53 мільярда доларів). У перерахунку на одну звичайну акцію разводненный збиток компанії в четвертому кварталі склав 2,89 крони (0,33 долара) проти збитку в 2,81 крони (0,32 долара) роком раніше.
"Тим не менш, ми продовжуємо досягати значного прогресу в роботі з витратами та їх ефективністю. Зараз ми рухаємося далі на шляху до виконання нашої програми із вдосконалення, а також продовжуємо посилювати капітальні витрати і витрати на пошуково-розвідувальні роботи. Це ключові елементи в управлінні бізнесом у період низьких цін на нафту", - заявив президент і генеральний директор компанії Ельдар Сетре (Eldar Sеtre).
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Обсяг видобутку вуглеводнів Statoil за 2015 зріс на 2,2% - до 1,971 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу.