Віце-канцлер Австрії заявив у Москві про підтримку його країною "Північного потоку-2" - ЗМІ

Віце-канцлер і міністр економіки, науки і наукових досліджень Австрії Райнхольд Міттерленер в ході свого візиту в Москву демонстрував куди більш дружнє ставлення до Росії, ніж більшість його європейських колег - в ході закритої зустрічі з російським прем'єром він визнав, що реалізації проекту газопроводу Nord Stream 2 заважають «політичні погляди», але запевнив, що Австрія цю ініціативу підтримує, пише "Комерсант".

Переговори Дмитра Медведєва і Райнхольда Міттерленера відбулися в середу, 3 лютого, в підмосковній резиденції російського прем'єра «Гірки».

За даними "Ъ", однією з ключових тем закритої частини переговорів була енергетика — насамперед доля проекту Nord Stream 2. Австрійська компанія OMV, найбільшим акціонером якої є держава, бере участь у цьому проекті з часткою 10%, як і англо-голландська Shell, німецькі E. On і Wintershall і французька Engie.

Читайте такожЯценюк: Україна подала скаргу на "Північний потік-2", вимагає закрити проектЛідери ЄС 18 січня «жорстко і емоційно» обговорили газопровід Nord Stream 2. За словами глави Євроради і старого супротивника проекту Дональда Туска, рішення про долю газопроводу буде приймати Єврокомісія за підсумками юридичного аналізу. Втім, її реальні повноваження, як і повноваження Євроради, в даному питанні невеликі. На думку співрозмовників «Ъ», суперечка насправді велася не про газопровод, а про те, чому одним європейським країнам не можна дружити з Росією, а іншим все-таки можна.

За інформацією "Ъ", австрійський гість запевнив Дмитра Медведєва, що його країна докладе всіх зусиль, щоб, використовуючи свій вплив, сприяти реалізації проекту. У той же час він визнав, що можуть виникнути дві перешкоди: опір Польщі, а також «політичні погляди Євросоюзу і відмінності в підходах окремих країн ЄС». При цьому віце-канцлер дав зрозуміти, що проблеми носять «не юридичний, а політичний характер», так як ряд країн ЄС побоюється збільшення своєї залежності від Росії. «Мова йде не про правові, а про політичні фактори щодо низки країн ЄС: не підсилюємо ми таким чином залежність (від Росії.— "Ъ")? Я ж вважаю, що саме взаємозалежність є відповіддю на питання про (гарантії.— "Ъ") безпеки. Якщо сторони залежать одна від одної, це непогано. Це дозволяє впливати на рішення партнерів і виробляти компроміси... Так що в цілому в цій сфері (енергетиці.— "Ъ") я бачу для нас хороші можливості зміцнення співробітництва",— заявив він.

При цьому Міттерленер додав, що позиція Фінляндії по Nord Stream 2 «не буде великою проблемою».

«Газпрому» в січні належить вибрати, хто буде будувати морську частину газопроводу Nord Stream-2 по дну Балтійського моря. За даними «Ъ», на контракт вартістю $4 млрд претендують французька Technip, швейцарська Allseas, голландська Royal IHC і італійська Saipem. Найбільш логічним кандидатом виглядає саме Saipem.

Також, за даними "Ъ", співрозмовники обговорили низку зовнішньополітичних тем — зокрема, Україну, Сирію і Туреччину. Говорячи про врегулювання української кризи, Міттерленер висловився за якнайшвидше виконання мінських угод, зазначивши, що «тут багато чого залежить від Києва».