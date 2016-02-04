Прибуток Shell впав майже у 8 разів через обвал цін на нафту

Чистий прибуток англо-голландської нафтогазової компанії Royal Dutch Shell в 2015 році через низькі ціни на нафту впав в 7,6 рази порівняно з 2014 роком і склала 1,94 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

"Ми проводимо суттєві зміни в компанії, реорганізуючи наш upstream-бізнес, знижуючи витрати і капіталовкладення, оскільки ми намагаємося переорієнтувати Shell і дати відповідь на зниження цін на нафту", - прокоментував глава компанії Бен ван Берден (Ben van Beurden).

Виручка компанії знизилася в 1,6 рази - до 272 мільярдів доларів. Обсяг капіталовкладень в минулому році склав 28,9 мільярда доларів, знизившись на 8,4 мільярда доларів.

"Скорочення було отримано завдяки підвищенню ефективності і більш вибірковим підходом до нових інвестицій. Обсяг капіталовкладень об'єднаних Shell і BG в 2016 році очікується на рівні 33 мільярдів доларів", - зазначає компанія.

Прибуток Shell у сфері геологорозвідки і видобутку (upstream) без урахування разових факторів у 2015 році склав 1,78 мільярда доларів проти 16,5 мільярда доларів у 2014 році. У сегменті переробки і збуту (downstream) прибуток збільшився на 55% - до 9,74 мільярда доларів.

При цьому чистий прибуток Shell за підсумками четвертого кварталу збільшився майже в 1,6 рази в річному вираженні і склав 939 мільйонів доларів. Квартальна виручка компанії скоротилася на 36% - до 60,17 мільярда доларів.

Читайте такожЗбиток норвезького нафтового гіганта Statoil в 2015 році перевищив $4 мільярди

Обсяг видобутку нафти і газу Shell за підсумками минулого року знизився на 4% - до 2,954 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу. У четвертому кварталі компанія скоротила обсяг видобутку нафти і газу на 5% - до 3,039 мільйона барелів нафтового еквівалента на день.

Читайте такожЗбиток British Petroleum через дешеву нафту склав $6,5 мільярда

Погіршення показника компанія пояснює продажем деяких активів, проблемами безпеки в Нігерії, а також закінченням строку дії ліцензій в Абу-Дабі та Малайзії.