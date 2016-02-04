"Газпром" готується до цінових війн в Європі - FT

"Газпром" почав підготовку до цінових війн за частку європейського ринку в очікуванні поставок скрапленого природного газу зі США, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

Керівництво "Газпрому" вивчило економічні аспекти використання цінової війни і знаходиться в процесі обговорення цього питання, повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела. Видання наводить вислів заступника голови газового концерну Олександра Медведєва, який 1 лютого на зустрічі з інвесторами в Нью-Йорку заявив, що низькі спотові ціни в Європі вже "зробили постачання СПГ з США економічно невигідними".

"Попри те, що на ринку переважає точка зору, що СПГ з Північної Америки може змінити поточну цінову модель в Європі, в дійсності мова про це взагалі не йдеться", - сказав Медведєв.

Інвестори побоюються, що "Газпром" перейде до такої ж стратегії на газовому ринку, до якої Саудівська Аравія вдалася на нафтовому, пише видання. Проте аналітики стверджують, що такий підхід для російської компанії економічно виправданий. На їхню думку, пише видання, низькі ціни на європейському газовому ринку означають, що існує можливість відносно легко опустити їх до рівня, на якому поставляти СПГ з США буде невигідно, що дозволить "Газпрому" захистити свою частку на ринку в регіоні, що приносить йому значну частину виручки.

"Як Саудівська Аравія володіє здатністю наростити видобуток нафти в разі необхідності, так і "Газпром" має найбільшими резервними потужностями на газовому ринку. За даними російської компанії, ці резерви становлять приблизно 100 мільярдів кубометрів, що еквівалентно 25% від її обсягу видобутку і 3% від світового", - підкреслюють в статті.

За оцінкою фахівця по російському нафтогазовому сектору з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймса Хендерсона, доставка газу до Німеччини обходиться "Газпрому" в 3,5 долара за мільйон британських теплових одиниць, тоді як постачання СПГ з США будуть рентабельні при його вартості в 4,3 долара за мільйон британських теплових одиниць. При цьому ціни на газ в США вже досягли 16-річного мінімуму.

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Протягом останніх років в США з'явилося безліч проектів з переробки дешевого газу, який став доступним в результаті сланцевого буму, нагадує FT, за даними якої перші поставки американського СПГ за кордон очікуються протягом найближчих двох місяців. Сукупний потенціал експортних потужностей американських газових проектів еквівалентний двом третинам від експорту "Газпрому" до Європи, зазначає видання.

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За оцінкою аналітика паризького банку Société Générale Тьєррі Бро, щоб витіснити американський СПГ з європейського ринку, "Газпрому" доведеться пожертвувати виручкою на суму 1,3 мільярда доларів, що становить менше 1% від середньорічних продажів компанії. Контрактні ціни "Газпрому", які прив'язані до вартості нафти, знижуються відповідно до тенденцій на ринку і, як зазначає FT, ймовірно, ще більше впадуть пртягом найближчих шести-дев'яти місяців.

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На думку Бро, європейські спотові ціни, ймовірно, впадуть нижче рівня граничної вартості поставок американського СПГ у другій половині поточного року. Аналітики, проте, вважають, що "Газпрому" буде проблематично тримати низькі ціни тривалий час. В якості середньостроковій стратегії "Газпром", на їх думку, може вести цінову політику, щоб перешкодити появі нових СПГ-проектів.