Польща продовжила на 4 місяці термін аналізу "Північного потоку-2"

Польське антимонопольне управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) продовжило на 4 місяці термін розгляду питання про створення СП щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляється в четвер на сайті організації, повідомляє ТАСС.

"Управління визнало, що існує необхідність продовження розгляду (цього питання). Необхідно точно вивчити вплив угоди на польський ринок поставок газу", - йдеться в повідомленні.

До UOKiK запит на оцінку створення спільного підприємства під назвою Nord Stream 2 AG надійшов у грудні минулого року.

Як повідомлялося, у ньому повинні взяти участь російський "Газпром", а також компанії з Німеччини, Франції, Нідерландів і Швейцарії.

Раніше польський уряд виступав з критикою планів щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", називаючи його "геополітичним проектом Росії".

"Польща не згодна з проектом "Північний потік-2", - пояснила позицію свого уряду щодо газопроводу польський прем'єр Беата Шидло під час свого візиту до Осло у лютому.

"Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря в обхід України. Реалізацією проекту займеться спільна проектна компанія (СПК) New European Pipeline AG. "Газпрому" в СВК буде належати 50%, німецьким E. ON і BASF/Wintershall, англо-голландській Shell, австрійській OMV, французькій ENGIE - по 10% кожній.

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Польща неодноразово виступала проти «Північного потоку-2», заявляючи, що газопровід несе загрозу енергобезпеки Європи, оскільки посилить її залежність від російського газу.