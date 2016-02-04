Єврокомісія різко знизила прогноз ціни нафти

Єврокомісія у своєму зимовому економічному прогнозі знизила оцінку середньої ціни на нафту марки Brent в 2016 році майже на 34% - до 35,8 долара за барель з 54,2 долара за барель в попередньому, осінньому прогнозі.

Прогноз на 2017 рік також суттєво знижений – до 42,5 долара з 58,8 долара за барель, повідомляє Прайм.

ЄК відзначає високу невизначеність цього "технічного" прогнозу в короткостроковій і середньостроковій перспективах. Невизначеність пов'язана, зокрема, з геополітичною напруженістю і прогнозами зростання пропозиції нафти у зв'язку з поверненням Ірану на світовий ринок.

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Нагадаємо, з початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів.