Merrill Lynch прогнозує новий пік "сланцевої революції" в США до 2020 року

Видобуток сланцевої нафти в США може знову перейти до зростання у другій половині 2016 року на тлі зростання цін, а до 2020 року може знову перейти до розвитку в повну силу через зниження видобутку в країнах, що розробляють традиційні запаси, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь Bank of America Merrill Lynch.

"Очікується, що видобуток традиційної нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, повсюдно знизиться до 2020 року... "Променем надії" стануть сланцеві запаси, інвестиційний цикл яких коротший, ніж у традиційної видобутку нафти. Враховуючи очікуване зростання цін, кількість бурових установок США знову збільшиться до другого півріччя 2016 року. Таким чином, ми бачимо, що видобуток сланцевої нафти знижується на 470 тисяч барелів на день при вартості нафти WTI в 40 доларів за барель, повертаючись до зростання при 50 доларах за барель. При цінах вище 60 доларів за барель зростання видобутку перевищує 400 тисяч барелів на день", - відзначають аналітики Bank of America Merrill Lynch.

Таким чином, експерти банку вважають, що сланцева нафта в США є єдиним джерелом "чорного золота" за межами ОПЕК, який може суттєво збільшити видобуток до 2020 року, але не за цмови поточних цінових рівнів.

"Структурне зрушення в бік нижчої цінової кон'юнктури матиме глибокі та довгострокові наслідки для видобутку за межами картелю. З урахуванням того, що ціни торгувалися нижче 30 доларів за барель, очікуване нами 10-відсоткове скорочення світових капвкладень в галузь в 2016 році починає виглядати скромним. Поточний видобуток на зрілих родовищах, здається, починає знижуватися швидшими темпами, оскільки капвкладення в їх обслуговування також скоротилися", - відзначають експерти.

Читайте такожПрибуток Shell впав майже у 8 разів через обвал цін на нафту

"Тепер ми очікуємо, що загальний обсяг поставок з країн, що не входять до ОПЕК, знизиться до 56,4 мільйона барелів на день у 2017 році, перш ніж відновиться до 57,5 мільйона барелів на день до 2020 року, що близько до рівнів видобутку 2015 року", - наголошується у доповіді. Що стосується ОПЕК, то за оцінками аналітиків Bank of America Merrill Lynch, ОПЕК необхідно збільшити видобуток на 4,1 мільйона барелів на день протягом найближчих п'яти років, щоб "збалансувати ринок".

Читайте такожЄврокомісія різко знизила прогноз ціни нафти

З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі - із 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів. Фундаментальний спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі при падінні попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї. Однак таке глибоке падіння експерти дедалі частіше пов'язують з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах вони в цілому одноголосні - низькі нафтові ціни надовго.