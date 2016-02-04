Morgan Stanley погіршив прогноз щодо нафти: ціни знижуватимуться до кінця року

Американський інвестбанк Morgan Stanley переглянув прогноз цін на нафту марки Brent в 2016 році у бік зниження, припустивши, що котирування будуть послідовно знижуватися до кінця року, передає Bloomberg.

Аналітики банку погіршили очікування середніх цін на кожний з кварталів поточного року.

Тепер прогнози становлять $31 за барель у першому кварталі, $30 за барель у другому і третьому кварталах і $29 за барель у четвертому кварталі.

Раніше очікувалося, що барель Brent буде коштувати $42 в січні — березні, потім подорожчає до $45 $48 у другому і третьому кварталах відповідно і підскочить до $59 у жовтні — грудні.

«Попит, який виявився слабкішим за очікування, і пропозиція, що перевершує прогнози, разом зі зростаючими запасами і активним хеджуванням відкладають ребалансування ринку нафти», — відзначається в огляді, передає Gazeta.ru.

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Раніше повідомлялося, що Morgan Stanley знизив прогноз щодо курсу рубля на 2016 і 2017 роки. За оцінками аналітиків інвестбанку, середньорічний курс долара в 2016 році становитиме 87 руб. проти 69 руб. в попередньому прогнозі.