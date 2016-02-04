Рада ухвалила закон про віртуальний реверс газу з Європи

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект, що дає змогу проводити взаємозалік транспортованого до Європи і з Європи природного газу без його фактичного переміщення.

За ухвалення законопроекту №3074 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу» проголосував 241 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко», член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Максим Курячий зазначив, що запропоновані в законопроекті зміни дадуть можливість взаємозаліку газу, який поставляється до Євросоюзу через Україну, і газу, який поставляється у зворотному напрямку, без його фізичного переміщення.

В ході обговорення документа депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв повідомив, що його фракція підтримає законопроект тільки за умови його «пов'язування» з нормою про те, що український газ власного виробництва буде йти на потреби населення.

«Тільки в такій зв'язці ми голосуємо за цю пропозицію. Нам десятий раз говорять, що це не стосується (цього законопроекту - УНІАН), а населення далі бере газ, собівартість якого 50 дол., за 300 дол.», - сказав Соболєв.

У відповідь на цю заяву Соболєва присутній на засіданні Верховної Ради міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин зазначив, що цей законопроект вносить чисто технічні правки до Податкового кодексу.

«Тут не йдеться про політику чи економіку, виключно оформлення. Всі інші політичні заяви не мають до Податкового кодексу жодного стосунку», - сказав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, законопроект передбачає, що для здійснення віртуального реверсу газу, український оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» і угорський оператор FGSZ підписали договір про поєднання транскордонних газопроводів. Договір стосується всіх газопроводів, які перетинають українсько-угорський кордон.

Україна з 2013 року обговорює з Угорщиною і Словаччиною можливості організації так званого віртуального реверсу газу, який передбачає відбір Україною обсягів газу, які йдуть від «Газпрому», і компенсацію цих обсягів європейськими операторами, в тому числі німецькою компанією RWE. На даний момент проведено вже кілька раундів таких переговорів, однак поки що цей варіант не передбачено у договірних відносинах між країнами.

Наприкінці травня 2015 року Україна та Угорщина підписали договір про газовий інтерконектор, який усуває потребу в будівництві фізичних потужностей з поставок газу між країнами.

Для початку роботи за новою угодою «Укртрансгазу» необхідні шиппер-коди, які надають інформацію про потоки газу, їх напрями, обсяги, час, замовників, одержувачів тощо.

«Газпром» не надає українській стороні шиппер-коди або інформацію про окремі партії газу, який він транспортує по території України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export – дочірньому підприємству «Газпрому». Після цього «Газпром» передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиппер-коди.