"Газпром" прокоментував повідомлення про плани почати цінову війну зі США в Європі

У «Газпрому» немає необхідності відкривати цінову війну, заявив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що «Газпром» може збити ціни на газовому ринку Європи до рівня, за якого поставляти до Європи скраплений природний газ (СПГ) зі США буде просто невигідно.

«У довгострокових контрактах немає дисконту цін, є встановлення нового рівня цін за формулою відповідно до ситуації на ринку. Інший обсяг нашого експорту опосередковано пов'язаний з ціноутворенням на газових хабах в певних коридорах. Щодо цих цін ніяких дисконтів ми не застосовували і застосовувати не будемо», — заявив Медведєв на дні інвестора в Лондоні, передає РБК.

Заступник голови «Газпрому» зазначив, що в компанії взагалі не бачать сенсу постачати СПГ до Європи, в той час як його експорт у країни Азії може принести виробникам більший прибуток. «Тому ми спокійні, але уважні», — пояснив Медведєв, зазначивши, що в разі необхідності «Газпром» зможе використовувати резерви і скоротити свої витрати на видобуток і транспортування газу.

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Раніше Financial Times розповіла про підготовку «Газпрому» до цінових війн у Європі. Як пише газета, «Газпром» може використовувати стратегію, що застосовується Саудівською Аравією на нафтовому ринку, і опустити ціни на газ в Європі до неприйнятного для конкурентів з американських СПГ-проектів рівня. На думку аналітиків, це дозволить «Газпрому» захистити свою частку на ринку в регіоні, що приносить йому значну частину виручки.

За оцінкою аналітика паризького банку Société Générale Тьєррі Бро, щоб витіснити американський СПГ з європейського ринку, «Газпрому» доведеться пожертвувати виручкою на суму $1,3 млрд, що становить менше 1% від середньорічних продажів компанії.

Аналітики, проте, вважають, що «Газпрому» буде складно утримувати ціни на газ на низькому рівні тривалий час. У якості середньострокової стратегії компанія, на їх думку, може використовувати методи цінової війни, щоб перешкодити появі нових СПГ-проектів.