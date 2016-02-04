Наглядова рада "Укрнафти" призначила трьох нових членів правління

Наглядова рада найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії «Укрнафта» обрала до складу правління компанії трьох нових членів, повідомив голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс на прес-конференції.

За його словами, членами правління призначені Геннадій Радченко (українець), Роберт Воллі (британець) і Маврикій Калугін (громадянин США).

«У нас зараз вже призначено шість із семи членів правління», - додав Роллінс.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

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Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.