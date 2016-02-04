Україна відклала на невизначений термін впровадження на АЕС нового російського палива

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, в черговий раз відклала впровадження російського ядерного палива ТВСА-12, завантаження дослідної партії якого раніше планувалося на 2014 рік.

«Необхідно додатково вирішити з ВАТ «ТВЕЛ» питання, що стосуються тривалого сухого зберігання відпрацьованого палива ТВСА-12, і отримати звіт референтного досвіду використання цих касет на енергоблоці №1 Калінінської АЕС (Росія – УНІАН). За рішенням ДП «НАЕК «Енергоатом» термін впровадження ТВСА-12 відкладено на невизначений термін», – йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, завантаження дослідної партії ТВСА-12 на АЕС України раніше планувалося на 2014 рік на енергоблоці №4 Рівненської АЕС.

На початку 2015 року "Енергоатом" відклав впровадження цього палива у зв'язку з необхідністю отримати від російської компанії "ТВЕЛ" ряд доопрацьованих документів щодо його зберігання після завершення терміну експлуатації на АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Паливна компанія «Росатома» «ТВЕЛ» входить у вертикально інтегровану структуру російської атомної галузі. «ТВЕЛ» об'єднує виробничі та наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розділово-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг та обладнання до них.

Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, в даний час є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації знаходиться 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, близько річки Стир в 4 км від міста Кузнецовськ.