"Укрнафта" залишиться прибутковою за ціни нафти не нижче $33 – голова правління

Діяльність найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії «Укрнафта» залишиться прибутковою за ціни реалізації нафти не нижче ніж 33 дол. за барель.

Про це на прес-конференції повідомив голова правління компанії Марк Роллінс.

«За ціни 33 дол. за барель ми отримаємо прибуток на межі. За нижчої ціни у нас буде негативний грошовий потік. Але зараз у нас позитивний грошовий потік», - сказав Роллінс.

Також він повідомив, що компанія закладає у свій бюджет на 2016 рік середню ціну на нафту 33 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса, проте контракт з ним наглядова рада «Укрнафти» підписала тільки в кінці вересня.

Вже у жовтні «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік і сплатила поточні податки.

На початку грудня наглядова рада «Укрнафти» повністю змінила склад правління. Разом з тим, у грудні голова «Укрнафти» представив план розвитку компанії, вказавши в ньому необхідність погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн.

На зустрічі з журналістами Роллінс заявив, що потрібно переглянути дивідендну політику, відмовившись від порочної практики викачування державою всіх грошових надходжень, інакше за існуючих низьких цін на енергоносії компанію чекає повільна смерть.

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Попередник Роллінса Пітер Ванхеке неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб. м газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.