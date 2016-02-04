Загальні збори членів Гуртового ринку електроенергії обрали двох нових директорів
Гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироту та першого заступника гендиректора «Миколаївобленерго» Олексія Беспалова.
Загальні збори членів Гуртового ринку електроенергії обрали до Ради ОРЕ двох нових директорів з правом голосу – гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироту та першого заступника гендиректора «Миколаївобленерго» Олексія Беспалова.
Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.
За його словами, це дозволить змінити нинішню ситуацію, коли Раду ОРЕ контролюють представники недержавного сектору. «Збільшення в складі Ради ОРЕ голосуючих директорів - представників держави дозволить Міненерговугілля зміцнити свою позицію під час прийняття стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки держави», - зазначило джерело.
Довідка УНІАН. До складу Ради ОРЕ входять 10 директорів з правом голосу - по 5 від виробників і постачальників, а також 5 директорів без права голосу - по одному представнику від органу державного управління (Міненерговугілля), органу державного регулювання (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг), Антимонопольного комітету України, гуртового постачальника (держпідприємства «Енергоринок») та оператора магістральних та міждержавних електромереж (держпідприємства «Укренерго»).
Голова Ради ОРЕ обирається терміном на 1 рік простою більшістю голосів директорів з правом голосу.