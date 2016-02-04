Загальні збори членів Гуртового ринку електроенергії обрали двох нових директорів

Загальні збори членів Гуртового ринку електроенергії обрали до Ради ОРЕ двох нових директорів з правом голосу – гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироту та першого заступника гендиректора «Миколаївобленерго» Олексія Беспалова.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

За його словами, це дозволить змінити нинішню ситуацію, коли Раду ОРЕ контролюють представники недержавного сектору. «Збільшення в складі Ради ОРЕ голосуючих директорів - представників держави дозволить Міненерговугілля зміцнити свою позицію під час прийняття стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки держави», - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. До складу Ради ОРЕ входять 10 директорів з правом голосу - по 5 від виробників і постачальників, а також 5 директорів без права голосу - по одному представнику від органу державного управління (Міненерговугілля), органу державного регулювання (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг), Антимонопольного комітету України, гуртового постачальника (держпідприємства «Енергоринок») та оператора магістральних та міждержавних електромереж (держпідприємства «Укренерго»).

Голова Ради ОРЕ обирається терміном на 1 рік простою більшістю голосів директорів з правом голосу.