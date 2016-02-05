Міненерго проведе позапланові аудити компаній "Центренерго" та "Укрінтеренерго"

Про це повідомляється на сторінці міністерства в Facebook.

Зазначається, що перевірка буде проводитись для "з’ясування законності укладених контрактів на імпорт вугілля, відповідність декларованих об'ємів фактично поставленим, наявність сертифікатів якості та походження вугілля та визначення якісних показників вугілля, яке фізично знаходиться на складах, а також з’ясування цінових параметрів поставок".

В міністерстві відзначили, що у разі виявлення порушень законодавства матеріали будуть передані до правоохоронних органів для надання відповідної оцінки.

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"Результати аудиту дадуть можливість Міністру енергетики аргументовано доповісти громадськості щодо резонансних питань імпорту вугілля на підприємства державної генерації, базуючись на відповідних документах", - йдеться в повідомленні.

При цьому, Володимир Демчишин звернувся до керівництва ДФС та СБУ з проханням також відреагувати на резонансну інформацію щодо поставок імпортного вугілля на підприємства державної генерації.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимр Демчишин ухвалив рішення про проведення позапланових внут... Posted by Міністерство енергетики та вугільної промисловості України on Thursday, February 4, 2016

Як повідомляв УНІАН, Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заперечує інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про закупівлю державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" вугілля антрациту із зони АТО під виглядом вугілля з Південно-Африканської республіки, яке значно дорожче.