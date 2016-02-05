Обама хоче ввести податок на нафту в 10 доларів за барель

Президент США Барак Обама запропонує в бюджеті на 2017 фінансовий рік безпрецедентний податок на нафту у розмірі 10 доларів за кожен барель, які підуть на фінансування екологічних ініціатив і будівництво інфраструктури, повідомив Білий дім.

Як очікується, контрольований республіканцями конгрес відкине цю ініціативу.

Передбачається, що податок будуть платити нафтові компанії, а збори від нього використовуватимуть для будівництва міського транспорту, високошвидкісних залізничних магістралей, впровадження екологічно чистих видів транспорту і роботизованих автомобілів, передає Прайм.

За заявою прес-секретаря Обами Джоша Ернеста, податок буде вводитися поступово протягом п'яти років. "План президента підвищить американські інвестиції в екологічно чисту транспортну інфраструктуру приблизно на 50% порівняно з нинішнім рівнем, а також допоможе реформувати існуючі інвестиції, щоб скоротити викиди двоокису вуглецю, скоротити споживання нафти і створити нові робочі місця", - йдеться в заяві Білого дому.

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Обама розраховує "докорінно змінити транспортний ландшафт на десятиліття вперед, скоротивши залежність від нафти і викиди парникових газів, а також зміцнивши здатність реагувати на зміни клімату".

Пропозиції Обами відображають прагнення президента США залишити слід в історії за рахунок великих реформ. Він протягом ряду років вказував, що потенційні конкуренти Сполучених Штатів, насамперед Китай, активно інвестують в інфраструктуру, дороги, транспорт, вироблення і застосування екологічно чистої електроенергії.

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США в галузі транспорту мають ряд особливостей. У країні розвинений переважно автомобільний і авіаційний транспорт, залізниці перевозять порівняно мало пасажирів. Інтегрована і розгалужена система міського транспорту є в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та ряді інших міст, проте є чимала кількість великих міст, де міський транспорт розвинений слабко (наприклад, Даллас і Атланта).