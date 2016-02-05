Голова АМКУ заявив, що у відомства є право оштрафувати "Газпром" на 86 мільярдів

Судовий спір в Стокгольмському арбітражі не є перешкодою для виставлення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафу російському газовому монополісту «Газпрому» за зловживання своїм становищем у розмірі 85,97 млрд грн, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

«Розгляд Арбітражним інститутом Торгової палати Стокгольма спору між сторонами контракту не виключає і не суперечить реалізації Антимонопольним комітетом наданих статтею 7 закону України «Про Антимонопольний комітет України» повноважень», - написав Терентьєв.

Також він додав, що згідно з контрактом між «Нафтогазом України» і «Газпромом», його предметом є послуга з транзиту природного газу по території України. «Нафтогаз України» є виконавцем, а «Газпром» - замовником зазначеної послуги на платній основі, тобто сторони виступають як учаснику ринку - покупця та продавця і підпадають під юрисдикцію АМКУ.

Суму штрафу, згідно з повідомленням, було збільшено, порівняно з базовою, через небажання російського монополіста співпрацювати. «Зважаючи на наявність обтяжуючих обставин, а саме, те, що «Газпром» не співпрацював з комітетом, порушення було тривалим, і не припинено, базовий розмір штрафу було збільшено на 30 відсотків», - написав голова АМКУ. Кінцева сума штрафу становить 85,97 млрд гривень. Виплатити штраф «Газпром» зобов'язаний у двомісячний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу або оскаржити його в господарському суді в той же термін.

Також у повідомленні зазначається, що «Газпром» зобов'язаний припинити зазначені в постанові АМКУ порушення. «Крім того, «Газпром» впродовж двох місяців повинен припинити порушення. Для виконання цього пункту рішення відповідач може використовувати будь-який законний спосіб, у тому числі проведення переговорів з НАК «Нафтогаз України», за результатами яких повинні бути встановлені обґрунтовані умови придбання та реалізації послуги з транзиту природного газу по території України», - написав Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до АМКУ з проханням розпочати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

Антимонопольний комітет 24 грудня 2015 року визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії й представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.

А 22 січня 2016 року Антимонопольний комітет виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф у 85,97 млрд грн за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії «Газпром» вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 дол. за кожні 100 км.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу до ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи.

Але Україна до укладення нового договору здійснюватиме транзит російського газу за старими тарифами без урахування підвищення його вартості.

Нині «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі щодо контракту 2009 року, зокрема й у частині транзиту російського газу.