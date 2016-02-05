Україна в січні скоротила імпорт вугілля на 28%

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні 2016 року були Росія, Австралія і США, тоді як в січні 2015 року - Росія, США і Південно-Африканська республіка.

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Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні збільшився за звітний період до 54,97 млн дол. з 51,4 млн дол., із США – скоротився до 13,56 млн дол. з 43,9 млн дол. З Австралії Україна імпортувала в січні 2016 року вугілля на суму 23,21 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол.

Найбільшими постачальниками вугілля для України в минулому році були Росія, США і Казахстан.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт.

Близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика.