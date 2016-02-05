Росія більше не великий постачальник - лідером поставок нафтопродуктів до України стала Білорусь

Україна в січні 2016 року скоротила в грошовому вираженні імпорт нафтопродуктів порівняно з січнем 2015 року на 33% - до 175 мільйонів доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів до України з Білорусі в січні склав 133,27 мільйона доларів (76,2% від загального обсягу), з Литви – 11,365 мільйона доларів (6,5%), з Греції – 11,315 мільйона доларів (6,5%).

Варто зазначити, що в митній статистиці не відображається частка імпорту з Росії, як великого постачальника, який в січні 2015 року постачав в Україну 15,2% від усього обсягу імпортованих нафтопродуктів.

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Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня 2015 року Росія різко зменшила експорт скрапленого газу та дизельного палива до України.

Припинення постачань дизельного палива в Україну російські постачальники аргументують забороною влади РФ на експорт нафтопродуктів, які можуть бути використані українською армією.

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За підсумками 2015 року майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,733 мільярда доларів. На другому місці (частка 21,9%) імпорт палива з Росії – 0,845 мільярда доларів, на третьому – з Литви - 0,414 мільярда доларів (частка 10,7%).