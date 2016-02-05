Судовий спір "Нафтогазу" і "Газпрому": рішення Стокгольма щодо транзиту очікують на початку 2017 року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує на початку 2017 року рішення Стокгольмського арбітражу за позовом до російського «Газпрому» в частині перегляду контракту на транзит російського газу через Україну, після чого стане можливим розблокування віртуального реверсу газу, чого українська сторона домагається з 2014 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко, коментуючи ухвалений 4 лютого Верховною Радою закон про віртуальний реверс газу.

«Газпром»... вперто блокує віртуальний реверс, відмовляючись надавати нам так звані пари шиппер-кодів. Іншими словами, відмовляється надавати нам необхідну інформацію для переходу на європейські правила відносин між газотранспортними операторами України і Словаччини, Румунії, Угорщини й Польщі. Але ми з цим миритися не будемо. Ми вже подали до «Газпрому» позов у Стокгольмський арбітраж. Очікуємо рішення на початку наступного року. Паралельно наполягаємо на проведенні переговорів із цього питання із залученням Єврокомісії», - написав Вітренко.

«Так, для Росії віртуальний реверс на кордоні України і Європейського Союзу - це остаточний крах політики ізолювання окремих ринків для того, щоб газ можна було використовувати як політичну зброю або просто банально зловживати своїм монопольним становищем на цих ринках», - вважає Вітренко.

За словами менеджера «Нафтогазу», розблокування віртуального реверсу для України збільшить потужності для доставки газу з Європи більш ніж у три рази - до 60-70 млрд куб. м на рік із 20 млрд куб на рік.

«Тобто, якщо раніше нас із газовим ринком Евпропы пов'язувала пара стежок, у минулому році ми збудували нову дорогу з однією смугою, то віртуальний реверс розблокує для нас чотири автобани», - пояснив важливість ухваленого парламентом закону Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» до 9 жовтня 2016 року має надати в Стокгольмський арбітраж відповідь на позовні вимоги НАК «Нафтогаз України», які українська енергокомпанія подала в 2015 році, прагнучи внести зміни у газові контракти від 2009 року.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» також подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.