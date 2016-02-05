Яценюк заявив, що "Нафтогаз" цього року стане прибутковим

Державний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України", що перебуває в стадії реформи управління та формування Наглядової ради компанії, в 2016 році має вийти на показники прибуткової діяльності, сказав у ході Години запитань до уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Факт в тому, що протягом останніх 10 років найбільша корупція в Україні існувала в нафтогазовому секторі. Мільярди доларів, які викачували з держкомпанії НАК "Нафтогаз України", десятки посередників, сотні фірм і темні контракти з Російською Федерацією приводили до грабунку мільярдів доларів з кишень платників податків, - сказав Яценюк. - Цьому уряду вдалося: немає більше посередників, немає більше темних російських компаній - тільки прямі угоди. Якщо дефіцит "Нафтогазу" позаминулого року був "мінус" 10 мільярдів доларів, то минулого року це вже 1 мільярд доларів. А цього року "Нафтогаз" вперше стане прибутковим".

Раніше в уряді очікували, що "Нафтогаз" в 2016 році вийде на показники беззбитковості.

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У Кабміні розраховують, що реформа управління "Нафтогазом" стане зразковою для всіх інших великих держхолдингів, у тому числі займають монопольне становище на тих чи інших ринках. Реформа НАК здійснюється при безпосередній участі та спостереженні Європейського банку реконструкції та розвитку. Відповідальним за реформу визнано Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Це відомство є куратором "Нафтогазу".

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Разом з тим, в уряді зазначають політичний тиск, який чинять деякі народні депутати, які прагнуть встановити контроль за "Нафтогазом". Зокрема, тиск у частині реформи "Нафтогазу" і встановлення контролю за держкомпанією стало причиною заяви міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса про свою відставку з посади міністра.