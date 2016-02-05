Доходи Росії від експорту нафти в 2015 році впали майже вдвічі

Доходи Росії від експорту нафти в 2015 році знизилися на 41,7% порівняно з 2014 роком - до 89,57 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на дані Федеральної митної служби (ФТС) РФ.

Зазначається, що падіння доходів відбулося попри зростання експорту нафти на 9,4% - до 244,485 мільйона тонн. Експорт у країни далекого зарубіжжя зріс на 11,2% - 221,6 мільйона тонн. У грошовому вираженні обсяг поставок склав 83,9 мільярда доларів (на 42% менше, ніж за 2014 рік). Експорт нафти в країни СНД знизився на 5,2% - до 22,88 мільйона тонн, у грошовому вираженні показник скоротився на 32,3% - до 5,62 мільярда доларів.

Експорт нафтопродуктів з РФ за 2015 рік виріс на 4% - до 171,53 мільйона тонн, але в грошовому вираженні він становив 67,4 мільярда доларів, що нижче показника 2014 року на 41,7%.

Експорт у далеке зарубіжжя зріс порівняно з 2014 роком на 5,19% - до 163,2 мільйона тонн, у грошовому вираженні - знизився на 41,8%, до 63,348 мільярда доларів. Експорт у країни СНД скоротився на 14,21% - до 8,27 мільйона тонн, у грошовому вираженні - на 39%, до 4,05 мільярда доларів.

В тому числі, бензину було вивезено 4,74 мільйона тонн, що на 13,6% більше 2014 року; доходи склали 2,481 мільярда доларів (мінус 21,5%). В країни далекого зарубіжжя експорт бензину зріс на 18,75% - до 2,449 мільйона тонн, давши 1,317 мільярда доларів (зниження на 27,7%), до країн СНД експорт бензину зріс на 8,6% - до 2,297 мільйона тонн, давши 1,163 мільярда доларів (зниження на 13,1%).

Читайте такожРосійська нафта за 2015 рік подешевшала майже вдвічі

Експорт дизельного палива в 2015 році зріс на 7,6% - до 51,02 мільйона тонн на 25,85 мільярда доларів (зниження на 36,6%). Експорт у далеке зарубіжжя зріс на 8,19% - до 47,82 мільйона тонн на 24,1 мільярда доларів (зниження на 36,9%). Експорт у країни СНД виріс на 0,08% - до 3,2 мільйона тонн на 1,74 мільярда доларів (зниження на 31,7%).