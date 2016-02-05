У Росії не перестають сподіватися на підвищення цін на нафту до $100 за барель

Аналітик "Газпромбанку" Володимир Кравчук чекає розвороту цін на нафту і їх зростання до рівня 42,5 долара за барель, повідомляє РБК.

"Ми рекомендуємо купувати нафтові ф'ючерси за ринкових котирувань (в момент написання звіту близько 34,5 долара за барель) з технічною метою в діапазоні 40,0-42,5 долара за барель, що передбачає 25-відсотковий потенціал зростання", - йдеться в повідомленні.

У статті повідомляється, що основним каталізатором зростання нафтових котирувань, на наш погляд, є "вкрай несправедлива ціна нафти" на даний час. "Справедлива" ціна нафти, обчислена, виходячи з історичних співвідношень з ціною золота, вже зараз лежить в діапазоні 95-100 доларів за бочку.

Важливим драйвером зростання, на думку Кравчука, може стати "можливе посилення геополітичних ризиків на Близькому Сході", що сприятиме не лише зростанню ціни нафти, але й золота.

"Очікуване зростання нафтових котирувань сприятиме зміцненню рубля, принаймні на обрії 1-2 місяців, що в свою чергу матиме позитивний вплив на російський ринок рублевого боргу і, зокрема, на ринок ОФЗ", - повідомляє видання.

2016 рік розпочався з нового обвалу цін на нафту - вартість бареля Brent в січні пробивала позначку 28 доларів за барель. Для порівняння: в 2014 році на піку нафта коштувала 114,99 долара за барель, у 2015 році - 68,4 долара. Перевищення пропозиції над попитом, уповільнення економіки Китаю, зняття санкцій з Ірану змушують експертів думати, що період низьких цін затягнеться надовго. На початку року свої прогнози щодо нафти знизили Societe Generale, ING, Barclays, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch і ін.

Читайте такожДоходи Росії від експорту нафти в 2015 році впали майже вдвічі

Свій прогноз по середнім цінами на нафту знизив і Всесвітній банк — з 51 долара до 37 доларів за барель. При цьому до кінця року аналітики чекають відновлення ринку. Консенсус-прогноз Bloomberg, складений на основі опитування 42 економістів, показує, що експерти чекають зростання цін на нафту до 39,2 долара за барель в першому кварталі 2016 року. До кінця року ціни зростуть до 51 долара за барель, вважають економісти.