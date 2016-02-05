Україна хоче експортувати електроенергію в Білорусь, Молдову та Литву

16:19, 05 лютого 2016
Енергетика
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Глава Міненерговугілля заявив, що з квітня, а може навіть з березня, Україна планує відновити експорт електроенергії.

REUTERS

Україна до квітня поточного року має намір відновити раніше зупинений через дефіцит вугілля експорт електроенергії в Білорусь, Молдову і почати її постачання до Литви.

Про це на Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"З квітня, а може навіть з березня, впевнений, будемо відновлювати експорт електроенергії", - повідомив міністр.

Також він розповів, що вже були проведені відповідні переговори з Литвою, Білоруссю і Молдовою.

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Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази в порівнянні з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Виручка від експорту електроенергії в Угорщину в 2015 році склала 144,9 мільйона доларів, або 96% від загального експорту електроенергії. У Польщі за звітний період Україна експортувала електроенергію на 2,7 мільйона доларів, до Молдови – на 1,2 мільйона доларів.

Імпорт електроенергії з Росії в 2015 році в грошовому вираженні склав 84,9 мільйона доларів, тоді як в 2014 році Україна електроенергію не імпортувала.

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Довідка УНІАН. Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".

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