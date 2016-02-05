Російський нафтовий гігант "ЛУКОЙЛ" продає мережу заправок в країнах Балтії та Польщі

Дочірня компанія російського ВАТ «ЛУКОЙЛ» — Europe Holdings BV — підписала договори про продаж австрійській компанії AMIC Energy Management GmbH близько 230 АЗС на території Литви, Латвії та Польщі, повідомляється на сайті компанії.

Закриття угод очікується в другому кварталі 2016 року після отримання схвалення антимонопольних відомств цих держав.

Читайте такожРосійський "Лукойл" через падіння цін на нафту скоротив чистий прибуток на 60% Згідно з досягнутою домовленістю, управління мережами АЗС в Литві та Латвії буде здійснюватися компаніями UAB Luktarna і AS VIADA Baltija, афілійовані з менеджментом UAB Lukoil Baltija.

Рішення про продаж роздрібної мережі в Литві, Латвії та Польщі прийнято в рамках програми по оптимізації структури роздрібних активів ЛУКОЙЛа в Європі.