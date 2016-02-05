Южно-Українська АЕС підключила до мережі блок №2

Южно-Українська атомна електростанція підключила до мережі енергоблок №2 після проведення ремонту, що почався 27 січня поточного року, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"5 лютого 2016 року о 15:02 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює в заданому режимі.

"Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 5 лютого 2016 становить 0,1 мкЗв/год", - відзначають в компанії.

Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

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Як повідомляв УНІАН, Южно-Українська АЕС 27 січня відключила від енергомережі блок №2, на якому 26 січня відключився один з чотирьох головних циркуляційних насосів, які здійснюють подачу теплоносія до активної зони ядерного реактора.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Оператором АЕС є держкомпанія "Енергоатом".

Южно-Українська АЕС – це 3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.