Сьогодні до України прибуває чергова партія вугілля з ПАР – Демчишин

Сьогодні, 5 лютого, до України прибуває чергове судно з вугіллям з Південно-Африканської республіки, яке постачається на теплоелектростанції державної генеруючої компанії "Центренерго".

Про це на Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Сьогодні заходить ще один човен з ПАР до порту, вугілля буде відвантажуватися "Центренерго", - сказав Демчишин.

Раніше держкомпанія "Центренерго" повідомляла, що друге судно з 85 тисячами тонн вугілля з ПАР прибуде до України наприкінці січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, перша партія вугілля з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн була доставлена до України на початку грудня 2015 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Між тим, 3 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація, що під виглядом більш дорогого вугілля з ПАР для "Центренерго" поставляється антрацит із зони АТО. При цьому повідомлялося, що контролюють цей процес люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь в переговорах України і Росії щодо врегулювання війни на Донбасі, а також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин, коментуючи дану інформацію, заперечував її правдивість, уточнюючи, що вугілля з зони АТО закуповується по 1200 гривні/тонна, а з ПАР - по 74 долара/тонна. Однак 4 лютого міністр звернувся до Служби безпеки України та Державної фіскальної служби з проханням перевірити контракти на постачання вугілля для "Центренерго".