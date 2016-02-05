Україна протягом 2-3 років зменшить залежність від російського ядерного палива - Демчишин

Україна протягом двох-трьох років може суттєво знизити залежність від поставок російського ядерного палива, частка якого на українських АЕС на даний час знаходиться на рівні 90%.

Про це на Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Ми активно працюємо в атомно-промисловому сегменті, зменшуємо залежність у постачанні ядерного палива. Це в моєму розумінні останній напрям, в якому є істотна залежність від Росії, але впевнений, що протягом 2-3 років це питання можна вирішити", - сказав Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у американсько-японської компанії Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як у минулому році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова запровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

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Довідка УНІАН. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.