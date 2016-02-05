Добудови двох блоків Хмельницької АЕС найближчим часом не буде – Демчишин

Роботи з завершення будівництва третього і четвертого блоків на Хмельницькій атомній електростанції, які раніше Кабінет міністрів планував на 2018 рік, найближчим часом проводитися не будуть через необхідність додаткової експертизи даного проекту.

Про це на Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Добудови ХАЕС найближчим часом не буде", – заявив Демчишин.

За його словами, необхідно отримати додаткову інформацію від експертів про доцільність реалізації проекту на існуючих конструкціях, які були зведені ще в радянський час.

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2014 року на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив термін добудови атомних енергоблоків – 2018 рік. При цьому в програмі дій уряду повідомлялося, що завершити будівництво планується до 2020 року.

У той же час, в документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Очікується, що замінити "Росатом" в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

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У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС з Російською Федерацією.

Між тим, в січні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося в держкомпанії "Енергоатом" і "Укренерго" з проханням вивчити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Міністерство бачить ризики з імовірним використанням існуючих будівельних конструкцій, що вимагає проведення додаткової незалежної експертизи їх міцності і відповідності вимогам безпеки експлуатації ядерних установок.

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Крім того, на думку міністерства, залучення до будівництва чеської компанії Skoda JS a.s. також несе в собі ризики, оскільки її власником є юридична особа, зареєстрована в Російській Федерації.