В Україні скоротилися запаси вугілля дефіцитного

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 1 по 5 лютого скоротилися на 1,3% – до 861,3 тисячі тонн з 872,6 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом вказаного періоду скоротилися до 2,185 мільйона тонн з 2,205 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада 2015 року назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів щодо забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок був обраний антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала в 2015 році. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля за ціною 57 доларів за тонну.

Як повідомив міністр, сьогодні, 5 лютого, до України прибуває чергове судно з вугіллям з Південно-Африканської Республіки.