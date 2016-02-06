Влада Росії про нафту: Ми не чарівники, за ціни в $30 доведеться витрачати резерви

Мінфін РФ може почати витрачати резерви за збереження ціни на нафту в $30 за барель.

Про це журналістам у кулуарах з'їзду партії "Єдина Росія" повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише ТАСС.

"Ми, звичайно, не чарівники. Безумовно, якщо ціна на нафту збережеться в $30, можливо, нам доведеться звернутися за резервом. Але ми ставимо собі завдання мінімізувати такі рішення", - сказав Силуанов у відповідь на запитання, чи стоїть завдання не витрачати кошти Резервного фонду.

Згідно з даними Мінфіну, Резервний фонд на 1 лютого 2016 р. становив 3,737 млрд руб., ФНБ - 5,349 трлн руб. У валютному еквіваленті обсяг фондів на 1 лютого становив $49,72 млрд і $71,15 млрд відповідно.

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Російський бюджет-2016 зверстаний виходячи з ціни на нафту марки Urals до $50 за барель, при цьому до теперішнього часу ціни на нафту цієї марки опустилися нижче $35. Доходи бюджету передбачаються в розмірі 13,738 трлн рублів (17,5% ВВП), витрати - до 16,099 трлн рублів (20,5% ВВП). Дефіцит бюджету складе 2,36 трлн рублів або 3% ВВП.

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Силуанов 13 січня заявляв, що за збереження поточних цін на нафту і відсутності відповідних заходів уряду дефіцит може зрости в два рази. На той момент ціна на нафту марки Brent перебувала на своєму мінімумі - нижче $28 за барель.