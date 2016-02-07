Іран хоче збільшити поставки газу до Вірменії в п'ять разів

Іран в рамках будівництва третьої лінії електропередач розглядає можливість збільшення експорту газу до Вірменії в п'ять разів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву директора Національної компанії з експорту газу Ірану Аліреза Камелі.

"Навіть на підставі спільної угоди (між Іраном та Вірменією) існує можливість збільшити поставки газу до 5 мільйонів кубометрів на день", - цитує Камелі агентство Mehr.

На даний момент Іран щодня експортує близько 1 мільйона кубометрів газу до Вірменії. Будівництво нових ліній електропередач може стати ключовим фактором збільшення поставок іранського газу до Вірменії, вважає директор компанії.

Іран та Вірменія в серпні 2015 року уклали угоду про будівництво третьої ЛЕП, яка з'єднає енергосистеми двох країн. Контракт, що оцінюється в 107 мільйонів євро, передбачає зведення протягом двох років ЛЕП протяжністю 275 кілометрів. Це дозволить втричі збільшити обсяги взаємних поставок електроенергії. Іран розраховує за допомогою даного проекту підключитися до енергосистем Грузії та Росії. Третя ЛЕП, в 400 кВт, полегшить постачання вірменської електроенергії замість іранського газу, що надходить на Єреванську ТЕЦ.

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Іранське "блакитне паливо", яке надходить до Вірменії, переробляється на електроенергію і направляється назад в ісламську республіку з розрахунку 3 кВт-год за 1 кубометр природного газу. За даними митної служби, протягом 2014 року до Вірменії з Ірану було імпортовано 383 мільйона кубометрів газу