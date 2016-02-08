Іран відновив експорт нафти до Європи, повідомляє The Wall Street Journal.

Першою західною компанією, що почала завантаження іранської нафти для її експорту морем до Європи, став швейцарський сировинний трейдер Glencore.

Читайте такожІран збільшить експорт нафти до 2-річного максимумуТанкер, орендований Glencore AG, завантажив 80 тис. тонн нафти на терміналі в Перській затоці.

У цілому, Іран планує продавати в Європу 300 тис. барелів нафти в день.

Як повідомляв УНІАН, Іран планує виставляти рахунки за поставлену нафту в євро, а також витребувати у цій валюті заморожені в рамках санкцій активи. Мова йде про мільярди доларів.

Центральний банк Ірану ухвалив рішення проводити зарубіжні розрахунки тільки в євро. Як заявили чиновники Ірану, відмова від долара продиктована політичними причинами.