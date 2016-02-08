Нафта Brent торгується вище $34 за барель

Світові ціни на нафту в понеділок помірно зростають на тлі низького обсягу торгів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), де більшість ринків закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,16% - до 34,45 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,12% - до 31,23 долара за барель, пише Прайм.

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У понеділок ринки Сінгапура, Гонконга, Південної Кореї, Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем. Ринки Китаю будуть закриті весь поточний тиждень через новорічні свята.

У центрі уваги учасників торгів знаходяться повідомлення про недільну зустріч міністра нафти Венесуели Еулохіо Дель Піно з колегою з Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі, на якій вони обговорили можливу координацію дій між країнами ОПЕК та іншими видобувачами нафти. Аль-Наїмі назвав зустріч "успішною". Дель Піно, у свою чергу, повідомив на своїй сторінці в Twitter, що зустріч була продуктивною і орієнтована на співробітництво щодо стабілізації ситуації на світовому ринку нафти. Про жодні конкретні подальші дії міністри не повідомили.

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Ринки також з великим інтересом очікують виступу голови ФРС США Джанет Йеллен у середу перед комітетом з фінансових послуг Палати представників у Вашингтоні. Інвестори сподіваються почути чергові натяки на подальші дії регулятора щодо кредитно-грошової політики, які можуть вплинути на динаміку долара і котирування нафти.

"Ми завмерли і очікуємо його (виступу - ред.) в нервовій атмосфері", - сказав агентству Рейтер головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.