Росія вишукала нові заперечення щодо справи ЮКОСа і направила їх у суд Гааги

Окружний суд Гааги 9 лютого приступить до розгляду апеляційної скарги Росії на рішення про стягнення з неї $50 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСа, пишуть "Ведомости" з посиланням на партнера White & Case (одна з фірм, яка представляє інтереси Росії в цій справі в закордонних юрисдикціях) Девіда Голдберга.

Читайте такожХодорковський не виключає, що може попросити політичний притулок у Великій Британії У липні 2014 р. арбітражний суд в Гаазі задовольнив позов «Халлі ентерпрайзиз лімітед», «Юкос юніверсал лімітед» і «Ветеран петролеум лімітед», розцінивши дії Росії відносно ЮКОСа як експропріацію інвестицій, що порушує Енергетичну хартію (Росія її підписала, але не ратифікувала). Росія доводить, що третейський суд не був правомочний розглядати позов. Крім того, йдеться в апеляційній скарзі, заявники не можуть посилатися на цей документ, так як вони не є в буквальному сенсі слова інвесторами: фактичні власники ЮКОСа – російські громадяни, чиї інвестиції були зроблені через підставні компанії і в порушення російського законодавства (російські юристи нарахували 28 типів порушення закону з боку менеджменту ЮКОСа).

Новим аргументом, який начебто повинен посилити позицію російської сторони, стало винесене 18 січня рішення апеляційного суду Стокгольма, який скасував постанову стокгольмського арбітражу від 25 липня 2012 р. про стягнення $2 млн на користь семи іспанських акціонерів ЮКОСа. Апеляційний суд визнав це рішення таким, що не підлягає виконанню, вказавши, що арбітраж не володіє необхідними повноваженнями для винесення подібних рішень.

Позов був поданий у 2007 р. після розпродажу активів ЮКОСа, заявники домоглися компенсації за експропріацію майна, посилаючись на угоду 1990 р. між СРСР та Іспанією про захист інвестицій.

Рішення шведського суду не є доказом у рамках процедури в окружному суді Гааги, уточнила прес-служба російського Мін'юсту: «Однак сподіваємося, що постанова апеляційного суду округу Свеа, якою скасовано вже друге арбітражне рішення за позовами колишніх акціонерів ВАТ «НК «ЮКОС» до Російської Федерації, буде враховано нідерландським судом при розгляді справи про скасування рішень міжнародного арбітражу, в якому Росія також заперечує наявність компетенції у арбітражу на вирішення спору».

В якості аргументу в суперечці посилання на рішення по таких справах можуть мати місце, але вони носять скоріше інформаційний характер, говорить Владислав Кочерин з компанії «Кочерин і партнери». Але прямого впливу на розгляд справи в окружному суді Гааги вони не нададуть, вважає юрист: «Чіткі паралелі проводити я б не став: все-таки там зовсім інша юрисдикція та інші підстави для оскарження».