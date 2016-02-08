Кремль через поглиблення кризи хоче обкласти додатковими податками нафтовиків

Мінфін РФ вперше цього року відкрито визнав, що збирається переглянути формулу податку на видобуток нафти, щоб збільшити обсяг податкових вилучень з нафтової галузі в період низьких цін.

Таке коригування може обійтися галузі в 650 млрд руб. додаткових податків на рік за нафти по $50 за барель, а якщо ціна буде $30, навантаження зросте майже на 1 трлн руб., пише «Коммерсантъ».

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За словами представників самих нафтових компаній, підвищення податків може привести до зниження видобутку нафти в Росії в середньостроковій перспективі, сама галузь може зупинитися, а проблеми бюджету не будуть вирішені.

«У поточній ситуації підвищення податків було передбачувано, але погано те, що постійна зміна умов не дає бізнесу довгострокового розуміння, на що йому орієнтуватися», — відзначають експерти.

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Вони також повідомляють, що зменшення вирахування по ПВКК не буде тимчасовим навіть формально. Його зростання призведе до зниження кількості рентабельних проектів і може мати безпосередній вплив на динаміку видобутку нафти.