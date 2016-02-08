Найбільший у світі трейдер прогнозує десятиліття низьких цін на нафту

Світові ціни на нафту залишаться низькими протягом щонайменше десяти років. Такий прогноз дали у компанії Vitol, найбільшому в світі сировинному трейдеру, повідомляє Bloomberg.

За словами генерального директора Vitol Group Ієна Тейлора, в найближчі десять років барель нафти коштуватиме від $40 до $60. Однією з причин здешевлення нафти стане уповільнення темпів зростання економіки Китаю, світового лідера серед споживачів сировинних товарів.

Агентство зазначає, що прогноз Vitol означає, що нафтовидобувні країни зіткнуться з найдовшим періодом низьких цін на вуглеводні з 1986-1999 років, коли нафта коштувала від $10 до $20 за барель. Тейлор зазначив, що існує ймовірність досягнення країнами ОПЕК і державами, що не входять в картель (наприклад, Росією), угоди про скорочення видобутку.

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У квітні 2015 року Тейлор заявляв, що нафтові ціни досягли дна, але значного їх зростання в майбутньому не передбачається. На той момент вартість бареля Brent становила близько $65. 8 лютого котирування північноморської нафти коливаються близько $34,5 за барель, передає Slon.ru.

На світовому ринку знижується вартість й інших сировинних товарів: зокрема, 8 лютого ціни на нікель впали до мінімуму майже за 13 років (також через скорочення попиту на метал в Китаї). Bloomberg ще у вересні 2015 року попередило, що ситуація на сировинних ринках може оцінюватися як повноцінна криза.