Іран назвав обсяги поставок нафти до Європи

"Іран планує європейським клієнтам щодоби продавати по 300 тисяч барелів", - заявив іранський міністр нафти Біджан Занганех, вперше визначивши обсяги поставок на цьому напрямку, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що 160 тисяч барелів/день вже готова імпортувати Total. Тим часом перша західна компанія почала перевезення іранської нафти після зняття санкцій.

В середині січня влада Ірану розпорядилася збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів/доба. Решта обсягу видобутої нафти постачатиметься до Азії.

За словами Занганеха, французька компанія Total, починаючи з 16 лютого, імпортуватиме по 160 тисяч барелів. За даними джерел WSJ в торговельному флоті, Total вже зафрахтувала танкер місткістю 2 мільйони барелів, який стане під навантаження наступного тижня.

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За словами Занганеха, Total також проявила інтерес до родовища Південний Азадеган, розташованому біля кордону з Іраком, і до проекту з експорту скрапленого природного газу.