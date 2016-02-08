Platts запустить новий ціновий індикатор нафти Brent

Агентство Platts 14 березня запускає новий ціновий індикатор нафти, повідомляє Прайм з посиланням на заяву директора Platts Джонти Рашфорта.

"Індикатор називатиметься Dated Brent CIF Rotterdam, і спочатку індекс буде запущено як існуючий кошик нафти Brent, пропонований на умовах CIF в Роттердамі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий індикатор націлено на більш важчі сорти нафти Північного моря. Він створюється для того, щоб забезпечити достатню для торгів ліквідність сортів нафти Північного моря в майбутньому.

"Ми вважаємо, що прийшов час для його запровадження, коли ринок рухається і змінюється", - додав Рашфорт.

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За його словами, багато нових сортів нафти, що надійдуть на ринок з Північного моря, будуть значно важчими існуючого кошику. Що стосується перспектив, то ринок чекатиме сортів, які досить сильно відрізняються від легкої нафти з Північного моря.

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Консультації між агентством Platts та учасниками ринку за новим індикатору тривають.