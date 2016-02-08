Завод Григоришина запропонував "Укренерго" кращу ціну на поставку скандальних трансформаторів

Найбільший в Україні виробник трансформаторів - "Запоріжтрансформатор" запропонував найменшу ціну в тендері на поставку трансформаторів для державної компанії "Укренерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в ході процедури розкриття цінових пропозицій тендеру. Загальна сума за трьома лотами склала 928,59 мільйона гривень.

Зокрема, пропозиція "Запоріжтрансформатора" за першим лотом (на поставку автотрансформаторів і реакторів потужністю 750 кВт) склала 335,3 мільйона гривень, за другим лотом (автотрансформатори напругою 330 кВт) – 571,4 мільйона гривень, за третім лотом (лінійні трансформатори) – 21,881 мільйона гривень. Авансові платежі по першому і третьому лотах складають 45%, по другому – 40%.

В тендері також брали участь представництва компаній Siemens і ABB, пропозиції яких були значно дорожче. Зокрема, "Сіменс Україна" зробила пропозицію лише по першому лоту – 618,505 мільйона гривень з ПДВ. При цьому авансовий платіж повинен був скласти 30%.

Пропозиція представництва компанії ABB за першим лотом склала 893,1 мільйона гривень, за другим – 1,084 мільярда гривень, за третім – 91,7 мільйона гривень.

Заявку на участь у тендері подало також представництво корейської компанії Daewoo, проте в ході розкриття цінових пропозицій стало відомо, що компанія вирішила відмовитися від участі в тендері.

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року керівництво "Укренерго" запросило до участі в тендері із закупівлі трансформаторів низку міжнародних компаній, пом'якшивши при цьому кваліфікаційні критерії до учасників тендеру.

Тендер на поставку 22 трансформаторів загальною очікуваною вартістю 2,047 мільярда гривень було оголошено 2 жовтня.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ) затвердила держкомпанії "Укренерго" інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 мільярда гривень.

Після затвердження інвестпрограми "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю трансформаторів, проте його проведення було припинено після появи публікацій у ЗМІ, в яких висловлювалося припущення, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор", підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

У 2015 році "Укренерго" отримало 5,327 мільярда гривень доходу від передачі електроенергії, що на 73% більше, ніж 2014 року.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

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Довідка УНІАН. "Запоріжтрансформатор" входить до групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.