Друга партія південноафриканського вугілля 6 лютого прибула до порту "Южний"

Друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки обсягом 79 тисяч тонн, який імпортувався для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула до порту "Южний" 6 лютого, говориться в повідомленні порту.

"6 лютого 2016 року на рейд порту "Южний" прибув балкер "FYLA", завантажений енергетичним вугіллям з ПАР (порт Річардс-Бей) обсягом 79 тисяч тонн", - повідомляє прес-служба порту.

Згідно з повідомленням, швартування було здійснено 7 лютого о 17:00 у глибоководного причалу №6.

Це вже друга поставка південноафриканського вугілля, що надійшла на розвантаження до порту "Южний". Першу партію обсягом 168 тисяч тонн 5 грудня 2015 року в порт доставив балкер "Bulk China".

У повідомленні наголошується, що розвантаження балкера "FYLA" стартувала 7 лютого о 22:30. Станом на ранок 8 лютого на причальний склад порту розвантажено 13 тисяч тонн вантажу.

"Середня швидкість розвантажувальних операцій становить 20 тисяч тонн на добу. Запланований час на повне розвантаження – 4 дні", - уточнює прес-служба.

Також повідомляється, що вантаж буде перевантажено до вагонів та залізницею доставлено на Трипільську ТЕС.

У повідомленні наводяться слова заступника директора з економічної безпеки Трипільської ТЕС (входить до "Центренерго") Костянтина Любоженко, який повідомив, що станції вугілля вистачить на місяць.

"Цього обсягу вугілля вистачить орієнтовно на місяць безперебійної роботи ТЕС", - сказав він.

За його словами, контроль якості вугілля з ПАР здійснює міжнародна компанія "SGS". Перші проби вже відібрано і будуть доставлені до лабораторії компанії, яка розташована в Одесі.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Між тим, 3 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація, що під виглядом більш дорогого вугілля з ПАР для "Центренерго" поставляється антрацит із зони АТО. При цьому повідомлялося, що контролюють цей процес люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь в переговорах України і Росії щодо врегулювання війни на Донбасі, а також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин, коментуючи дану інформацію, заперечував її правдивість, уточнюючи, що вугілля з зони АТО закуповується по 1200 гривень/тонна, а з ПАР - по 74 долара/тонна. Однак 4 лютого міністр звернувся в Службу безпеки України і Державну фіскальну службу з проханням перевірити контракти на постачання вугілля для "Центренерго".