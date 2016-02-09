Нафта помірно дорожчає на тлі послаблення долара

Світові ціни на нафту в ході торгів вівторка повернулися до позитивної динаміки, компенсуючи втрати попередньої торгової сесії, попри побоювання за глобальний надлишок на ринку сировини на тлі невизначеності щодо можливої координації дій головних країн-експортерів "чорного золота", спрямованих на загальне зниження рівня видобутку, повідомляє Прайм.

Станом на 07:02 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,09% - до 32,91 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 0,96% - до 29,98 долара за барель.

Неясність щодо можливої координації дій основних країн-експортерів, зниження пропозиції на нафтовому ринку продовжує впливати на динаміку торгів. У неділю відбулася зустріч міністра нафти Венесуели Эулохіо Дель Піно з колегою з Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі, на якій вони обговорили можливу координацію дій між країнами ОПЕК та іншими видобувачами нафти. Учасники зустрічі назвали її успішною і продуктивною, проте про жодні конкретні дії не повідомили, що розчарувало очікування ринку.

"Я думаю, що ймовірність скоординованих дій щодо скорочення поставок вкрай мала", - заявив газеті The Wall Street Journal стратег ANZ в Сіднеї Деніел Хайнз (Daniel Hynes).

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Підтримку нафтовим цінам продовжує надавати долар, який слабшає на тлі побоювань за глобальне зростання економіки. Так, падіння попиту на ризикові активи у вівторок викликало послаблення долара до ієни до мінімуму з листопада 2014 року.

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В цілому, обсяг торгів поточного тижня значно знижений через святкування Нового року за місячним календарем у багатьох азіатських країнах. У вівторок закриті ринки Сінгапуру, Гонконгу, Кореї, Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню. Ринки Китаю будуть закриті весь поточний тиждень через новорічні святкування.