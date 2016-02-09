У США прогнозують зниження видобутку сланцевої нафти

10:45, 09 лютого 2016
Енергетика
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У березні видобуток сланцевої нафти в США знизиться на 92 тисячі барелів.

REUTERS

Видобуток сланцевої нафти в США в березні знизиться на 92 тисячі барелів. В результаті, за прогнозами американського Міністерства енергетики, видобуток скоротиться до 4,92 мільйона барелів, повідомляє Прайм.

Експерти відомства очікують скорочення видобутку на всіх найбільших сланцевих родовищах країни.

Найбільше падіння очікується на Eagle Ford в Техасі, де видобуток скоротитися на 50 тисяч барелів на добу — до 1,222 мільйона барелів.

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На родовищах Bakken в Північній Дакоті прогнозується зниження на 25 тисяч барелів — до 1,1 мільйона барелів на добу.

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Також Міністерство енергетики США очікує скорочення видобутку газу. Як очікується, видобуток блакитного палива знизиться на 12,8 мільйона кубометрів до 1,253 мільярда кубометрів.

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