У США прогнозують зниження видобутку сланцевої нафти

Видобуток сланцевої нафти в США в березні знизиться на 92 тисячі барелів. В результаті, за прогнозами американського Міністерства енергетики, видобуток скоротиться до 4,92 мільйона барелів, повідомляє Прайм.

Експерти відомства очікують скорочення видобутку на всіх найбільших сланцевих родовищах країни.

Найбільше падіння очікується на Eagle Ford в Техасі, де видобуток скоротитися на 50 тисяч барелів на добу — до 1,222 мільйона барелів.

Читайте також"Газпром" змирився зі сланцевою революцією і готовий знижувати ціни - ЗМІ

На родовищах Bakken в Північній Дакоті прогнозується зниження на 25 тисяч барелів — до 1,1 мільйона барелів на добу.

Читайте такожMerrill Lynch прогнозує новий пік "сланцевої революції" в США до 2020 року

Також Міністерство енергетики США очікує скорочення видобутку газу. Як очікується, видобуток блакитного палива знизиться на 12,8 мільйона кубометрів до 1,253 мільярда кубометрів.